Tante partite in programma per un esercito di ragazzi arancioni

Le squadre giovanili della Pistoiese, quest’anno molto numerose, saranno impegnate nelle varie competizioni cui partecipano. Ecco il quadro completo:

Berretti: Robur Siena-Pistoiese, Domenica 7 Ottobre ore 15.00 campo ‘Bertoni’

Under 17 Serie C: Arezzo-Pistoiese, Domenica 7 Ottobre ore 15.30 campo ‘OlmoPonte’

Under 15 Serie C : Arezzo-Pistoiese, Domenica 7 Ottobre ore 11.00 campo sportivo ‘Palazzo del Pero’

Esordienti Provinciali a 9 2007: Pistoiese-Ponte 2000, Domenica ore 11.30 campo ‘Frascari’

Esordienti Provinciali a 9 2007 : Unione Montalbano-Pistoiese, Domenica 7 Ottobre ore 10.00 campo ‘Anselmo Fagni’

Esordienti provinciali a 9 2007: Pistoiese-Giovani Rossoneri, Sabato 6 Ottobre ore 17.45 campo ‘Frascari’

Esordienti provinciali a 9 2008: Pistoiese-Meridien, Domenica 7 Ottobre ore 10.00 campo ‘Frascari’

Esordienti provinciali a 9 2008, Sabato 6 Ottobre ore 16.30 campo ‘Benedetti’

Pulcini a 7 2009: Borgo a Buggiano-Pistoiese, Domenica 7 Ottobre ore 11.00 campo ‘Benedetti’

Pulcini a 7 2009 : Pistoiese-Pistoia Nord, Domenica 7 Ottobre ore 9.00 campo ‘Frascari’

Pulcini 2009 Academy a 7: Capostrada-Academy Pistoiese, Domenica 7 Ottobre ore 10.00 campo ‘Edy Morandi’

