Cuneo – Pistoiese: seguite qui la diretta

Tra poco in campo Pistoiese e Cuneo.

Partiti.

Manca Regoli, infortunato, sostituito da Dossena. Per Regoli si tratta di un problema muscolare, la cui entità sarà meglio valutata e comunicata nella giornata di domani.

2′ occasione con Rovini che riceve da Cagnano, ma non impatta con la sfera in piena area.

Muscat in campo come esterno destro al posto di Regoli. Il resto della squadra inalterato.

6′ Tiro alto di Picchi.

8′ Defendi conquista il primo angolo.

Buon avvio degli orange, oggi in completo bianco.

14′ Ferreyra di testa su angolo di Kanis sfiora il vantaggio, perchè la sfera esce di poco.

22′ Su angolo di Rovini palla in rete ma c’è fallo sul portiere.

24′ corner per il Cuneo con Caso senza esito.

29′ cross di Kanis testa di Mattioli fuori.

36′ tiro altissimo di Caso dopo un bel dribbling.

38′ grandissima occasione per Rovini che su servizio di Luperini entra in area e calcia fuori di un niente.

39′ ancora Rovini impegna a terra Marconi.

40′ ammonito Fanucchi.

42′ clamoroso palo. Enorme idea di Latte Lath di tacco per Picchi e lancio a Rovini che colpisce il palo alla destra del portiere. Sulla ribattuta Marconi salva.

Primo tempo: finale 0-0.

Ai punti sarebbe avanti la Pistoiese, ma il calcio non è la boxe. Adesso aspettiamo la ripresa.

SECONDO TEMPO

Si riparte con gli stessi giocatori.

8′ Ammonito Picchi.

11′ Ammonito Mattioli.

19′ Mattioli fuori.

21′ entrano Jallow per Caso e Borello per Defendi.

24′ entrano Cellini e Forte, escono Rovini e Cellini.

28′ goal annullato a Forte.

29′ Miracolo di Marcone su Forte.

30′ Meli su un disimpegno si fa rubare palla e Ceccarelli rimedia con un intervento miracoloso su Borello.

32′ esce Santacroce entra Castellana.

34′ esce Fanucchi entra Vitiello.

35′ di testa Luperini su assist di Cellini.

41′ rivela di Borello, ma nessuna deviazione.

43′ Said calcia al lato.

45′ Bobb dalla distanza al lato.

Tre minuti di recupero.

Non succede più niente.

Finisce 0-0.

Meritatissimo.

