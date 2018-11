È attivo il nuovo negozio on line!

Novità importante per il nostro merchandising! La US Pistoiese 1921 ha infatti lanciato la nuova piattaforma per l’acquisto online dell’abbigliamento ufficiale del Club. Da adesso sarà quindi possibile per tutti i tifosi arancioni fare acquisti direttamente sul nostro sito, collegandosi a questo link www.uspistoiese1921.it/shop/, che rimanda direttamente allo shop di Nencini Sport da cui è possibile ordinare e farsi spedire a casa qualsiasi articolo dell’abbigliamento del Club.

La US Pistoiese 1921 desidera ringraziare Nencini Sport per la collaborazione alla realizzazione di questa importante novità e fa presente che la ditta medesima può effettuare anche la personalizzazione delle maglie da gara con nome e numero.

