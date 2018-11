I gadget ufficiali del Club sono disponibili da Passato e Futuro

Da questa settimana i prodotti della nuova ed esclusiva linea scuola e tutti i gadget ufficiali della US Pistoiese 1921 sono disponibili presso Passato e Futuro, in Via degli Orafi 56, nel centro storico di Pistoia. Tutti i tifosi arancioni hanno così un altro importante punto di riferimento per l’acquisto dei gadget ufficiali del Club nella centralissima Via degli Orafi.

La US Pistoiese 1921 desidera ringraziare il titolare di Passato e Futuro per questa nuova collaborazione, che con l’allestimento di uno spazio dedicato ai prodotti del Club all’interno del proprio negozio, arricchisce il centro storico di Pistoia ancor più di arancione.

