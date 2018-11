Il ‘segreto’ del nostro splendido manto verde

Il manto erboso dello Stadio ‘Marcello Melani’ è perfetto, come può constatare chi lo calca e chi lo frequenta. Un vero e proprio ‘spot’ per la città del verde e dei vivai. Per questo motivo la US Pistoiese 1921, oltre ad esprimere soddisfazione, ringrazia pubblicamente le aziende Pierucci Agricoltura srl e Galardini Sport, per i lavori effettuati e per la cura in questo inizio di stagione. Fin dall’estate il terreno di gioco è stato sottoposto ad una manutenzione costante fino al raggiingimento degli attuali eccellenti risultati: si tratta, nello specifico, di interventi di carotatura per favorire il drenaggio, di trasemina e di livellamento del fondo di gioco con 40 mq di sabbia silicea certificata oltre a concimazioni mensili specifiche. Il lavoro professionale dello staff di Pierucci Agricoltura e Galardini Sport, ha permesso al manto del nostro stadio di splendere ed esser pronto anche per i periodi più freddi.

