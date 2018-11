M2Sport è il rivenditore del merchandising del Club per la Valdinievole

M2Sport ha inaugurato il nuovo spazio dedicato al merchandising della US Pistoiese 1921 presso il proprio punto vendita di Via Giacomo Matteotti, 132 a Monsummano Terme (PT). Da anni M2Sport è il punto di riferimento per i tifosi arancioni della Valdinievole, infatti tutte le stagioni dedica uno spazio ai colori del Club.

Nell’occasione è stata anche presentata la nuovissima felpa arancione prodotta da Legea, che si va ad unire ai prodotti dell’abbigliamento ufficiale per la stagione 2018/2019.

