Meli e Cerretelli in visita da Azimut

Azimut Holding S.p.A., società indipendente che si occupa di consulenza e gestione patrimoniale, è ormai da due Stagioni Sponsor della U.S Pistoiese e nei giorni scorsi il portiere Gabriel Meli e il centrocampista Francesco Cerretelli sono stati in visita nella suggestiva sede di Firenze, in Piazza Signoria.

Simone Coppini, consulente finanziario di Azimut da quasi 20 anni, ha trascorso almeno il doppio di questi nei campi di calcio della nostra provincia. Ovvio che tale passione lo ha portato ad entrare come socio nella Holding Arancione ed a far entrare la società per cui lavora, tra gli sponsor principali della società arancione.Queste le sue dichiarazioni :” E’ stato un piacere ricevere i due nostri giovani atleti, presso la sede principale di Azimut in Toscana, posta in una delle più belle piazze del mondo, Piazza della Signoria a Firenze, dove era presente anche il nostro responsabile di area, Fabrizio Corti.

È stato un incontro cordiale e molto simpatico: foto di rito, presentazione della nostra società ( Azimut è la più importante società di gestione del risparmio indipendente italiana) e reciproca conoscenza con il nostro futuro (i nostri giovani atleti).”

