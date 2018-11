Pistoiese – Alessandria. Seguite qui la diretta testuale

Dopo la settimana di sosta forzata, torna in campo la Pistoiese del nuovo allenatore Antonino Asta. La gara si disputa alle 20:45 di sabato 3 Novembre, essendo l’anticipo televisivo in chiaro su Sportitalia (can. 60 DT). Il terreno del Melani è in condizioni a dir poco ottime ed il colpo d’occhio sul rettangolo verde è rimarchevole. Le squadre scendono in campo con le rispettive divise tradizionali, in completo arancione i padroni di casa, in grigio gli ospiti piemontesi. Mister Asta in conferenza stampa aveva preannunciato delle novità, ma alla consegna delle note ha riservato delle sorprese: Terigi e Vitiello, che sembravano destinati a figurare nell’undici iniziale, siedono in panchina, mentre nella formazione di partenza trovano spazio El Kaouakibi e Picchi. Il sistema di gioco dovrebbe essere un 3-4-1-2, ma solo la disposizione della squadra in campo potrà dare il quadro di ciò che il tecnico abbia in mente. Ecco le formazioni: Pistoiese: Meli, El Kaouakibi, Cagnano, Fanucchi, Latte Lath, Muscat, Regoli, Luperini, Rovini, Picchi, Ceccarelli. In panchina, con mister Asta, Crisanto, Terigi, Dossena, Tartaglione, Vitiello, Cellini, Sallustio, Dosio, Cerretelli, Pagnini, Forte, Llamas. I grigi ospiti rispondono con: Cucchietti, Agostinone, Santini, Gatto, Maltese, Sartore, Gjura, Badan, Bellazzini, Talamo, Prestia. A disposizione di mister D’Agostino: Popo Ionut, Sessa, Zogkos, Del Vino, Scatolini, Gerace, Sbampato, Fissore, Usel, Gazzi, Cottarelli, Rocco. Dirige l’incontro: Marco Monaldi di Macerata; assistenti: Yochikawa di Roma 1 e Rizzotto di Roma 2.

Partiti!

Asta schiera la linea a tre in difesa con El Kaouakibi a destra Ceccarelli al centro e Muscat a sinistra. I quattro di centrocampo sono: Regoli, Picchi, Luperini e Cagnano, sulla trequarti Fanucchi, le punte sono Rovini e Latte Lath. Schieramento speculare quello dell’Alessandria. La novità più rilevante è l’impego di Picchi come centrocampista di contenimento.

12′ poche emozioni. Solo un calcio d’angolo a favore dell’Alessandria senza esito. E’ l’Alessandri a fare la partita.

15′ Bella iniziativa di Latte Lath che di taccio libera Regoli che appoggia a Rovini la cui conclusione è rimpallata dalla difesa.

16′ primo vero sussulto un gran sinistro di Rovini costringe alla risposta in angolo del portiere Cucchietti.

16′ sul susseguente angolo prova Ceccarelli di testa ma la pala sfila al lato.

23′ da Fanucchi a Latte Lath, gran tiro di prima intenzione, ma il portiere neutralizza senza problemi.

Dopo una fase iniziale di predomio sterile dei grigi, la Pistoiese si fa vedere con una certa frequenza dalle parti di Cucchietti.

41′ su palla rubata a centrocampo da Latte Lath l’azione prosegue con Fanucchi ed infine la sfera è riconquistata da Cagnano che entra in area, crossa pericolosamente per Rovini, ma il portiere capisce tutto e abbranca la sfera in presa bassa.

45′ al termine di una azione insistita Luperini calcia al lato.

Nessun recupero: si va al riposo con il risultato ad occhiali.

SECONDO TEMPO

Non ci sono cambi.

54′ ammonito Gatto per trattenuta su Fanucchi.

56′ ammonito Cagnano per gioco violento.

Gioco bloccato. 60′ Tiro di Sartore abbontanemente al lato.

70′ Gazzi per Marchese, Rocco per Talamo.

74′ Terigi e Vitiello per Muscat e Fanucchi.

81′ Picchi cade in area. Sembra rigore, ma l’arbitro non ravvede irregolarità.

81′ ammoniti Vitiello e Santini.

82′ Cellini per Latte Lath.

83′ azione insistita in area alessandrina, ci provano Picchi e Rovini ma la difesa ribatte.

83′ esce Rovini entra Forte.

87′ Bel servizio dall’out sinistro di Picchi per Regoli che prova la battuta dalla distanza ma la sfera va altissima.

Quattro minuti di recupero.

91′ tiro da lontano di Cagnano. Altissimo.

Dopo quattro minuti di recupero non cambia il risultato: Pistoiese – Alessandria 0-0.

Tabellino finale:

U.S. PISTOIESE 1921 (5-3-2): Meli; Cagnano, El Kaouakibi, Muscat (74′ Terigi), Ceccarelli Regoli; Luperini, Picchi ; Fanucchi (74′ Vitiello); Latte Lath (83′ Cellini), Rovini (83′ Forte). A disposizione: Meli, Dossena, Llamas, Tartaglione, Sallustio, Dosio, Cerretelli, Pagnini. Allenatore: Antonino Asta

ALESSANDRIA (3-5-2) Cucchietti; Gjura, Prestia, Agostinone; Sartore, Gatto, Badan, Maltese (71′ Gazzi), Bellazzini; Talamo (71′ Rocco), Santini. A disposizione: Pop, Scatolini , Sbampato, Sessa, Fissore, Zogkos, Delvino, Gerace, Usel, Cottarelli. All. Gaetano D’Agostino.

Arbitro: Marco Monaldi di Macerata; Assistenti: Yoshikawa di Roma 1 e Rizzotto di Roma 2.

Spettatori: 651 di cui 60 da Alessandria Angoli: 4-5. Ammoniti: Cagnano e Vitiello (Pt), Santini e Gatto (Al). Recupero: 1° t. 0′ – 2° t. 4′.

