Prevendita Cuneo-Pistoiese di domenica 11 ottobre

Domenica 11 novembre si disputerà alle ore 14:30, presso lo stadio Fratelli Paschiero di Cuneo, la gara Ac Cuneo-US Pistoiese 1921 valevole per l’undicesimo turno di campionato di Serie C. La società ospitante comunica che la prevendita dei biglietti è aperta fino alle ore 19:00 di sabato 10 novembre sul circuito diyticket, chiamando il numero 06.83393024 o collegandosi al sito www.diyticket.it per prenotare il biglietto e pagarlo anche in contanti, entro 24 ore, presso uno dei 40.000 punti SisalPay in tutta Italia.

Il giorno della gara le casse dello stadio saranno aperte dalle ore 12:00 e saranno acquistabili i biglietti per tutti i settori eccetto quello ospiti. Per i tifosi residenti nella Provincia di Pistoia non sarà necessaria la Tessera del Tifoso.

Prezzi dei biglietti:

Tribuna Centrale Monviso: 20,00 € + d.d.p. (ridotto 15,00 € + d.d.p.)

Tribuna Laterale Monviso: 12,00 € + d.d.p. (ridotto 10,00 € + d.d.p.)

Tribuna Centrale Matteotti: 12,00 € + d.d.p. (ridotto 10,00 € + d.d.p.)

Gradinata: 10,00 € + d.d.p. (ridotto 5,00 € + d.d.p.)

Settore ospiti: 10,00 € + d.d.p.

Ridotto: Under 18, donne, over 65. Gratis i bambini fino ai 2 anni di età (da compiere).

