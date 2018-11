Situazione sanitaria di Minardi e Regoli. Risoluzione consensuale per Rafati

Si comunica il bollettino medico relativo alle condizioni fisiche dei giocatori: Paolo Regoli e Viviano Minardi.

Regoli: ha riportato una lesione di primo grado al muscolo retto femorale della coscia. Dubbia la sua presenta per la prossima domenica.

Minardi: dopo la botta subita il 16 settembre nella partita di campionato contro la Pro Patria, gli esami hanno evidenziato una micro frattura del piede destro. Il giocatore ha ripreso l’attività, ma avverte ancora dolore a calciare.

La Società coglie l’occasione per comunicare che con il centrocampista Jami Rafati, è stata adottata la risoluzione consensuale del contratto.

Al giocatore, che si è distinto per professionalità e impegno, la Us Pistoiese 1921 augura le migliori fortune per prosieguo della carriera.

