Sponsor da una vita, tifosi per l’eternità. Minardi e Latte Lath in visita da Baldino

È probabilmente lo sponsor più longevo presente con un cartellone allo stadio. Di generazione in generazione. E oggi, che siamo alla terza, il logo di Baldino Abbigliamento, fa sfoggio di sè con l’aria di chi la sa lunga, a bordo campo. Il motivo? “ll mio negozio (che ha compiuto proprio quest’anno i 60 anni di attività) – dichiara il titolare Filippo Nesti – fin dagli anni 70, è sempre o quasi stato presente come Sponsor al comunale. Mio nonno e mio padre erano tifosi Arancioni, oltre che sponsor, e portandomi fin da piccolissimo allo stadio. Specialmente in quegli anni della cavalcata fino alla serie A , mi hanno fatto innamorare della Pistoiese.

Amore che tuttora resta e quindi è un onore essere presenti per sostenere la squadra con il colore più bello che c’è”. E tanta fede orange non poteva che essere premiata dalla visita da due nostri promettenti calciatori, Minardi e Latte Lath. Ecco, nella foto di presentazione, il titolare Filippo Nesti, nel suo bel negozio, tra i suoi beniamini! E qui sotto una foto d’epoca con sullo sfondo la pubblicità di Baldino.

