Tutti i risultati del settore giovanile. Prima vittoria Berretti

Finalmente muove la classifica anche la Berretti, che travolge l’Arzachena. Interessante anche la vittoria degli Under 14 sul Pontedera. In ogni caso buone le prestazioni della ‘cantera’ nell’ultimo weeekend.

Ecco il compedio:

Berretti:

Pistoiese vs Arzachena 4-0 (Muho, Tempesti, Nieri M. 2)

Under 14 Professionisti 2005 :

Pistoiese vs Pontedera 2-1 (Matteucci, Sichi)

Pisa vs Pistoiese 1-0

Under 13 Professionisti 2006 :

Pistoiese vs Pontedera 9-1 (2 Coló, 2 Banchini, 2 Carlucci, Becagli B, Rossi, Lepri)

Empoli vs Pistoiese 1-1 (Scollo)

Esordienti 2007 (Frascari Cup) :

Pistoiese A vs Tau Calcio 0-1

Pistoiese A vs Pistoiese B 0-1 (Belli)

Pistoiese A vs Perugia 2-2 (Pemaj, Rossetti)

Pistoiese B vs Perugia 0-1

Pulcini 2009 (Torneo Montemurlo):

Pistoiese vs Poggio a Caiano(2008) 1-0 (Giovannelli)

Jolly(2008) vs Pistoiese 1-1 (Gelli)

Pistoiese vs Galcianese 2-0 (2 Armino)

Olimpia Quarrata vs Pistoiese Academy 1-4 (2 Susini, 2 Dell’Arte)

