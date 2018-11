Buone indicazioni e belle prestazioni hanno caratterizzato il weekend delle giovanili orange. Ecco tutti i risultati.

Berretti

Torino vs Pistoiese 3-1 (Nannini)

Under 17 Nazionali

Carrarese vs Pistoiese 0-1 (Ciravegna)

Under 15 Nazionali

Carrarese vs Pistoiese 1-2 (Seghi, Solinas)

Giovanissimi Under 14 2005

Pistoiese vs Carrarese 3-0 (Varveri 2, Ballerini)

Pontedera vs Pistoiese 2-2 (Ferrara, Pertici)

Under 13 Pro 2006

Livorno vs Pistoiese 1-0

Pistoiese vs Fiorentina 2-4

Pistoiese vs Pisa 0-4

Esordienti 2007

Giovani Rossoneri(2006) vs Pistoiese 0-5 (Califano 2, Caleri, Innocenti, Paolieri)

Pistoiese vs Giovani Granata(2006) 4-0 (Pemaj 2, Buica, Maestrelli)

Pistoiese vs Capostrada(2006) 2-3 (Mazzeo, Tesi)

Aglianese(2006) vs Pistoiese 2-2 (Rossetti, Orlandi)

Esordienti 2008

Pistoiese vs Capostrada(2007) 3-5 (Forza 3)

Giovani Granata(2007) vs Pistoiese 4-2 (Bartolomei, Zouhir)

Pulcini 2009

Pistoiese vs Casini(2008) 9-3 (Taoufik 4, Giovannelli, Giordani, Desideri, Bartolucci)

Giovani Granata(2008) vs Pistoiese 1-1 (Vaccaro)

The post Tutti i risultati delle giovanili appeared first on US Pistoiese 1921.