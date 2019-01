Pistoiese prosciolta dagli addebiti contestati

Con il Comunicato Ufficiale N. 42/TFN la Figc ha reso nota la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare di rigettare il deferimento a carico della US Pistoiese relativo alla ritardata presentazione di un F24, per le ritenute Irpef con scadenza 16 ottobre 2018, al giorno successivo, e di prosciogliere quindi la società dagli addebiti contestati.

Il Tribunale Federale ha riconosciuto che il ritardo nella presentazione del modello F24 è stato causato da un mero errore materiale ed essendo inoltre a saldo zero, non prevedeva nessun esborso da parte della società, non causando alcun danno economico nei confronti di nessuno.

