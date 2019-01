Settore giovanile: risultati interessanti

Tante sono state le partite che hanno interessato il settore giovanile orange. La “cantera” a pieno regime si è fatta valere.

Ecco il compendio:

Berretti:

Arezzo vs Pistoiese 2-1 (Pinucci)

Under 17 Nazionali Serie C:

Rieti vs Pistoiese 1-2 (Lakti, Orlandi)

Under 15 Nazionali Serie C:

Rieti vs Pistoiese 1-3 (2 Prenga, Geri)

Giovanissimi Under 14 Pro:

Pisa vs Pistoiese 1-2 (2 Matteucci)

Pistoiese vs Livorno 2-2 (Ferrara, Margheri)

Under 13 Professionisti:

Pistoiese vs Empoli 1-3 (Rossi)

Livorno vs Pistoiese 3-2

Pontedera vs Pistoiese 3-2

Esordienti 2007:

(Torneo Pietà Cup)

Pistoiese vs Zenith Audax(2006) 4-0 (2 Anyanwu, Mantice, Mammana)

(Triangolare federale)

Pistoiese vs Olimpia(2006) 3-0 (2 Innocenti, Cappelli)

Pistoiese vs Vannucci(2006) 1-0 (Iurato)

(Torneo La Pietà)

Pistoiese vs Zenith(2006) 1-1 (Rafanelli)

Pistoiese vs La Pietà(2006) 1-0 (Rossi)

Primi Classificati

Esordienti 2008:

(Triangolare Federale)

Pistoiese vs Avanguardia(2007) 3-1 (Meucci, Forza, Spinicci)

Pistoiese vs Via Nova(2007) 1-1 (Colonna)

1 Classificati

Pulcini Under 10 2009:

Pistoiese vs Montecatini M.(2008) 7-1 (2 Taoufik, Pancella, 2 Giovannelli, Belli, Gialluisi)

Atletico Lucca vs Pistoiese 1-2 (Armino, Baldi)

Atletico Lucca vs Pistoiese 0-4 (3 Armino, Baldi)

Pistoiese Academy vs Montecatini 0-3

Pistoiese Academy vs Margine Coperta 1-2

