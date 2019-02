Cordoglio per la scomparsa di Daniele Piemontesi

Si è spento nella notte Daniele Piemontesi, figura fondamentale del calcio arancione e dirigente sportivo di lungo corso. Classe 1942, nella storia della US Pistoiese 1921 il suo prezioso contributo e la sua carica umana restano indelebili. Nella stagione 2010/11, primo anno della presidenza di Orazio Ferrari, era il direttore sportivo della squadra guidata dall’allenatore Riccardo Agostiniani, che vinse il campionato di Eccellenza Regionale. Con voce commossa il presidente arancione, Orazio Ferrari, commenta: “se ne è andato un amico e vero signore del calcio, la sua competenza, il suo modo di fare lo hanno contraddistinto come un dirigente sportivo da portare ad esempio nel mondo dello sport. Grazie al suo prezioso contributo, che la Pistoiese ha spiccato il volo di risalita verso i Professionisti”. “Daniele – ha commentato Riccardo Agostiniani – lascia nel cuore di tutti il ricordo di persona seria, corretta e dolce; competente in ogni sua attività. Personalmente – prosegue – ho avuto modo di collaborare con lui in tre occasioni e tutte concluse con dei trionfi”. Molto legato a Daniele erano anche gli ex segretari arancioni Roberto Agostiniani e Rolando Mazzoncini. In particolare in primo lo ha seguito in varie esperienze calcistiche. “Ero in grande amicizia – dichiara – e anche se sapevo che da tempo stesse male, la sua scomparsa mi ha colto di sorpresa e mi avvilisce”. Daniele era un dipendente in pensione dell’Asl, in cui aveva lavorato al Centro Elaborazione Dati. Parallelamente ha coltivato la passione per i calcio. Dopo le esperienze da giocatore a livello giovanile e amatoriale, ha iniziato la carriera di allenatore nel vivaio del Prato fino alla Berretti. È poi passato, come si usa dire, dietro la scrivania, ricoprendo il ruolo di direttore sportivo nell’Aglianese portando i neroverdi dalla serie D alla C2, ai tempi di Massimiliano Allegri e dei presidenti Nesti e Pieralli. Dopo le esperienze al Lanciotto Campi e al Montemurlo, ha iniziato la straordinaria collaborazione con Orazio Ferrari, prima nelle vittoriose stagioni nel Pistoia Club e successivamente in quella trionfale nella Pistoiese, in cui rimase anche nel primo anno di serie D. Nelle ultime stagioni ha operato nel Quarrata che milita in Promozione. Daniele Piemontesi lascia la moglie Gabriella e i figli Andrea, impiegato di banca a Quarrata e Barbara, infermiera all’Asl. La salma è esposta alle cappelle del commiato della Misericordia in via Can Bianco a Pistoia in attesa delle esequie, che si svolgeranno nella chiesetta adiacente, domani alle ore 14,30. La Us Pistoiese 1921 partecipa al cordoglio unanime, tramite il presidente Orazio Ferrari, che si rende partecipe del sentimento della Società e della tifoseria, dedicando ai congiunti di Daniele un commosso abbraccio. La segreteria arancione ha chiesto alla Lega l’autorizzazione a scendere in campo con il lutto al braccio in occasione della prossima gara di campionato: Pisa – Pistoiese.

