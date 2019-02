Da Chiavari: diretta di Entella – Pistoiese

Alle 14:30 fischio di inizio! Novità in casa arancione: in porta torna Meli, nell’undici titolare rientra Terigi, al posto di Regoli, afflitto da influenza, che comunque va in panchina. Dal 1′ anche Petermann, al posto di Vitiello e Momentè che rileva Picchi, naturalmente con compiti diversi.

Nell’attesa una musica al massimo dei decibel ci prepara ad una gara impegnativa ancora prima di iniziare.

PISTOIESE: Meli, El Kaouakibi, Cagnano, Terigi, Dossena, Fanucchi, Monentè, Luperini, Fantacci, Petermann, Ceccarelli.

Inizia!

Pistoiese e Entella in tenuta tradizionale.

Si gioca sul sintetico, in una giornata soleggiata. Non numeroso il pubblico. Encomiabile quello di fede arancione, che presente in un una trentina di unità.

Inizio tambureggiante dell’Entella.

7′ Mota si incunea in area e calcia su servizio di Belli. Para Meli.

10′ prova Paolucci dalla distanza fuori largo.

Non è buono l’approccio arancione, che non riesce a spingere.

11′ prima sortita arancione ed è calcio di rigore. Momentè è atterrato dopo un ottimo slalom in area, da Chiosa.

GGGOOOOOOOOLLLLLLL segna Luperini, con un perfetto rasoterra! (13′).

Nella prima azione importante, arancioni in vantaggio.

18′ su gran tiro di Iocolano si immola Dossena e salva restando infortunato, ma rientra.

Entella rabbioso.

20′ Meli in tuffo salva su tiro di Iocolano da fuori.

La Pistoiese continua a non ripartire, comunque a difendersi con un certo ordine.

24′ su un tiro a botta sicura salva Luperini nell’area piccola.

28′ Icardi ha la palla del pari ricevendo la sfera completamente solo e calcia fuori da pochi metri.

31′ su due traversoni pericolosi svettano Dossena e Ceccarelli.

32′ amminito Terigi per un fallo a centrocampo.

38′ Momentè entra prepotente in area e al momento della conclusione è fermato in angolo.

43′ ammonito Luperini per un fallo alla trequarti.

44′ Currarino da fuori impegna Meli in presa bassa.

45′ Currarino calcia sopra la traversa.

Due minuti di recupero.

46′ Chiosa da centro area di testa alto.

47′ tiro di Momentè deviato in angolo.

47′ dalla bandierina Peterman per la testa di Dossena alto di pochissimo.

FINISCE IL PRIMO TEMPO. Entella – Postoiese 0-1. Goal di Luperini al 13′.

La Pistoiese gioca una gara di sacrificio, l’Entella si conferma avversario di rango, ma nelle poche sortite in avanti per pochissimo non è arrivato il raddoppio.

SECONDO TEMPO

Entella subito rabbiosa.

2′ su azione da calcio d’angolo c’è un batti e ribatti. La difesa non riesce a liberare e sottomisura il centrale Chiosa trova il pari. Situazione fotocopia di Novara, ma ben diverso il clima. Il pubblico spinge la squadra di casa.

6′ ammonito Petermann

8′ ammonito Icardi

Escono Icardi e Currarino entrano Eramo e Adorjan E El kaouakibi entra Forte. 12′

14′ Belli di testa sfiora il bersaglio su angolo. Fuori.

Ammonito De Santis.

16′ fuori Fanucchi entra Llamas entra Piu esce Fantacci esce Ardizzone entra Lizzetto.

22′ ammonito Ceccarelli per palla piena su Mota. Punizione inesistente.

24′ generosissimo rigore. Trasforma Mota.

L’Entella ribalta senza troppi meriti.

34′ azione splendida Iocolano – Mota con goal di quest’ultimo. 3-1.

34′ Escono Mota e Iocolano, entrano Caturano e Di Cosmo.

36′ Esce Momentè entra Cellini. Entra Vitiello per Petermannn.

La Pistoiese subisce il secondo goal con una decisione arbitrale che la penalizza, poi l’Entella in fiducia confeziona il terzo goal con qualità.

L’ottima prova del primo tempo e la generosità della ripresa, salvo una difficile rimonta, non consentono di portare a casa un punteggio positivo.

44′ tiro di Dossena. Alto.

3′ di recupero. Poco.

Finisce così: 3-1 per l’Entella. La Pistoiese esce a testa alta. Come sempre del resto. Risultato bugiardo, anche se non è in discussione la forza e la bravura dell’avversaria.

VIRTUS ENTELLA – Paroni, Belli, Chiosa, Crialese, Mota Carvalho (Caturano 80′), Currarino (Eramo 56′), Icardi (Ardorjan 56′), Ardizzone (Nizzetto 61′), Iocolano, Paolucci, De Santis. A disposizione: Massolo, Cleur, Petrovic, Baroni,, Vianni, Migliorelli, Bonini. Allenatore: Roberto Boscaglia

PISTOIESE – Meli, El Kaoukabi (Forte 56′), Cagnano, Terigi, Dossena, Fanucchi (Llamas 61′), Momentè (Cellini 81′), Luperini, Fantacci (Piu 61′) Petermann (Vitiello 81′), Ceccarelli. A disposizione: Romagnoli, Tartaglione, Regoli, Sallustio, Pagnini, Picchi. Allenatore: Antonino Asta

Arbitro: Sig. Davide Tremolada di Monza

Reti: Luperini (P) 12′, Chiosa 48′, Mota Carvalho 69′,79′,

Ammoniti: Terigi (P),Luperini (P), Petermann (P), Icardi (E), Ceccarelli (P), Dossena (P).

