Si comunica che il giocatore Nikola Pejovic, è stato trasferito alla Nogometni Klub Rudeš di Zagabria, Serie A croata, con contratto fino al 30/06/2019. Il difensore, approdato in maglia arancione nell’ultimo giorno di calcio mercato, trova una sistemazione vicino a casa e con maggiori possibilità di minutaggio, anche in vista del Campionato Europeo Under 21.

