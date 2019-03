‘Sono in squadra per fare squadra’! La filosofia di Fabio Dani, sponsor orange

Per la seconda stagione Fabio Dani è sponsor della Pistoiese con sua Valentina’s. Un “ammiraglio” per la “flotta” degli sponsor che sostiene il sodalizio di Orazio Ferrari. Dani, che con la sorella dirige una importantissima azienda che opera nel campo della moda, ha portato la sua sensibilità e determinazione, ma anche la sua esperienza nello sport, già maturata come main sponsor per una squadra di basket che ancora sostiene e che ovviamente si chiama come la sua impresa: la Valentina’s basket. “Sono prima di tutto un tifoso – spiega – gioisco per i successi e soffro per le sconfitte, in presenza delle quali addirittura cresce il mio sostegno e la mia vicinanza. Nello sport, come nella moda, sono importanti i colori, ma anche e soprattutto le persone, siano esse dirigenti, tecnici o atleti. Se si è comunità e concentrati su obiettivi comuni – conclude – è più agevole tagliare i traguardi”. L’azienda di Dani è lo specchio di ciò che significhi partire dal basso. L’ambizione a crescere, insieme a capacità manageriali e creatività, sono tratti distintivi, che ne hanno caratterizzato lo sviluppo. Nel 1966 Franco Dani, il padre di Fabio, allora dipendente di un’azienda produttrice di guanti, decise, insieme con la moglie, di aprire un piccolo laboratorio per iniziare la produzione di camicette per signora. Da allora di tempo ne è passato e l’azienda produce campi Made in Italy che vende in Italia e in tutto il mondo. La qualità delle materie prime, insieme con la cura per i dettagli e le rifiniture che contraddistinguono la produzione di VLT’S by Valentina’s, compongono una camicia, esclusivamente al femminile, il cui stile è immutato nel tempo, ma sempre aggiornato sui trend del momento. Bottoni, tecniche di tintura, ricami (questi ultimi molto ricercati grazie alla tradizione artigiana Toscana che ne distingue originalità e provenienza) sono tra gli elementi distintivi di collezioni che fanno grande il Made in Italy. Fabio Dani ha un rapporto particolare con i giocatori arancioni e non di rado ospita la squadra a cena, in ampi spazi di sua proprietà, per festeggiare un successo o meditare una sconfitta, ma anche per fare gruppo. “Quando gli impegni me lo consentono seguo i ragazzi anche nelle trasferte, sia vicine che lontane. Ricordo di essermi spinto anche in Sardegna, dove la squadra ha tra l’altro offerto ottime prove”. Negli anni, nonostante le alterne fortune della squadra, l’apporto di Dani è sempre stato crescente, lasciando intendere che la sua presenza nel sodalizio sia destinata a durare. “Nello sport come nel lavoro – chiosa l’imprenditore di Bottegone – la cosa più importante è saper fare squadra”.

