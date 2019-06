Ha alle spalle un’eccellente carriera da calciatore: di Fiorentina, Lazio, Milan, Cagliari e Torino, le sue maglie più blasonate, oltre le 19 presenze nella Nazionale Azzurra.

Da allenatore inizia nel 2012/13 al Modena in Serie B come secondo di Dario Marcolin.

Il 4 giugno 2014 ottiene l’ingaggio come responsabile tecnico della Prima Squadra dalla Juve Stabia, da cui viene esonerato alla fine di marzo con la squadra terza in classifica nel Girone C di Lega Pro, sostituito dal vice Marco Savini.

Il 16 luglio 2015 diventa il nuovo allenatore del Catania, militante in Serie C, ma partendo con 9 punti di penalizzazione (poi diventati 10). Il 1º marzo 2016 viene esonerato e sostituito da Francesco Moriero, in seguito alla sconfitta contro la Casertana (0-1), con la squadra in zona play-out.

Il 6 marzo 2018 subentra sulla panchina del Catanzaro, in Serie C, al posto del dimissionario Davide Dionigi.



E da oggi, con contratto fino al 30 giugno 2020, guiderà la Pistoiese.

Il suo secondo sarà Vitale “Vito” Tammaro.

Giuseppe “Pippo” Pancaro, quarantotto anni il prossimo 26 agosto, nato a Cosenza, è il profilo che la Società arancione cercava, ovvero un tecnico ancora giovane con un passato importante di calciatore ed esperienza di allenatore in categoria.

Come tecnico si è forgiato nelle infuocate piazze del sud, da cui esce rafforzato e pronto a rimettersi in gioco con la determinazione e convinzione di affrontare una tappa fondamentale della sua carriera.

Inizia così per lui l’avventura in arancione: la Pistoia sportiva lo accoglie a braccia aperte! Benvenuto alla Pistoiese mister Pancaro!

The post Giuseppe Pancaro è il nuovo allenatore della Pistoiese appeared first on US Pistoiese 1921.