L’Empoli vince il Città di Pistoia “Marika Pratesi Innocenti”

Oggi al Campo “Frascari”, si è conclusa davanti ad un folto pubblico, nonostante il gran caldo, che ha preso d’assalto il nuovissimo bar, la sesta edizione del Torneo di calcio giovanile Città di Pistoia “Marika Pratesi Innocenti”, riservato agli Esordienti 2007. Il trofeo se lo è aggiudicato l’Empoli, che in una finale entusiasmante, ha superato lo Spezia per 3-2.



I ragazzi della Pistoiese si sono classificati al terzo posto, superando nella finalina il Livorno per 6-5 ai calci di rigore, dopo che la gara si era conclusa sull’1-1. In semifinale la Pistoiese era stata superata per 3-1 dallo Spezia e con il medesimo risultato l’Empoli aveva battuto il Livorno. Quinta classificata è risultata la Tarros Sarzana, dopo aver superato il Pisa ai rigori. A seguire, nella classifica, dal settimo al dodicesimo troviamo, nell’ordine: Venezia, Atletico Lucca, Fiorentina, Pontedera, Carrarese e Doccia. Miglior giocatore del torneo: Lorenzo Biagioni (Livorno); miglior marcatore: Lorenzo Cristodaro (Spezia); miglior portiere: Matteo Tognaccini (Pistoiese). Hanno presenziato alle premiazioni i genitori di Marika, Federica e Mario, il presidente della Figc di Pistoia, D’Ambrosio, il delegato regionale Riccomi, il diggì arancione Marco Ferrari, gli ex calciatori Pagani e Gualandi, l’organizzatore Braccini, il dirigente orange Sauro Magni, i responsabili del settore giovanile della Pistoiese, Baragli e Indragoli.



