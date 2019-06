Niccolò Pascali selezionato per il World Camp/Italia Soccer Camp

Mister Niccolò Pascali, che nell’ultima stagione ha svolto con eccellenti risultati il ruolo di collaboratore tecnico della Prima Squadra e allenatore della Berretti, ottiene anche quest’anno l’onore di essere scelto per una attività Internazionale a livello giovanile. Come accade da alcune stagioni, è entrato a far parte di World Camp – Italia Soccer Camp con numerose date all’estero. Il Camp, già iniziato in questo mese a Budapest (Ungheria), proseguirà tra Belgrado (Serbia) Zagabria (Croazia) Bratislava (Slovacchia), Bucarest (Romania) e Qindao (Cina). Pascali parteciperà alle date di Budapest, Bucarest e a Qindao in Cina, dovendo per ragioni familiari rinunciare alle altre. Il Camp svolge un’importante attività di scouting in tutto il mondo e i ragazzi selezionati avranno in premio un viaggio per mettersi in mostra in Italia nelle migliori scuole calcio del nostro paese. Quest’anno trall’altro, oltre a fare una lezione con Pascali i ragazzi sono stati anche ospiti della Pistoiese per un’amichevole.

