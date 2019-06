Novità al vertice della Segreteria Sportiva

Neri Cresci, dopo sei stagioni e mezzo (era arrivato nel corso del campionato 2012/13 in Serie D), superando agevolmente il difficile passaggio della Società dai dilettanti ai professionisti, lascia la carica occupata per diventare uno dei membri dello staff del Segretario Sportivo, dottoressa Virna Bonfanti, della Prima Squadra del Milan. Nel quinquennio in terza Serie, Neri si è particolarmente distinto, per la riservatezza e la competenza, doti che non sono sfuggite ad un grande club come il Milan, che, appunto, ha proposto a Cresci una esperienza irrinunciabile, nonostante l’attaccamento alla Pistoiese e all’ambiente arancione.



Neri Cresci sotto la tribuna Nord del “Melani”

“Sono stati sei anni intensi, difficili, ma belli – dichiara Cresci – e vissuti in prima persona, con passione. A Pistoia ho trovato l’ambiente perfetto che mi ha fatto crescere e formare da un punto di vista sia professionale che umano. Ho trovato una famiglia, incontrato splendidi collaboratori e addetti ai lavori, il cui ricordo farà sempre parte del mio percorso futuro”.

A Cresci subentra Alessio Torricelli (foto di presentazione).

Si tratta di una soluzione interna senz’altro stimolante, visto che Torricelli, in punta di piedi, ha saputo conquistare la fiducia di tutti, operando nell’ufficio marketing arancione e dimostrando, oltre le notevoli capacità professionali, qualità piuttosto rare, come la disponibilità e l’umiltà, oltre ad operare all’interno dell’ufficio con vari incarichi. Tutti assolti in modo eccellente. Torricelli, nato il 3 marzo 1990, si è laureato in economia a Firenze. Dopo l’Università ha partecipato ad un corso postlaurea nel 2015, in diritto ed economia dello sport, sempre nell’ateneo fiorentino. Il corso prevedeva dei riconoscimenti ai migliori corsisti. Alessio si classificò al secondo posto, che, come premio, prevedeva un tirocinio da svolgersi alla Pistoiese.

Così prescelto, il sodalizio orange lo ha accolto nell’ufficio marketing, venendo confermato nel ruolo fino alla stagione 18/19.

E quest’anno, con l’uscita di scena di Neri Cresci, ottiene dalla proprietà questa importante progressione professionale. “Ringrazio per la fiducia il presidente Orazio Ferrari e il dg Marco, visto che sono “nuovo” del mestiere – dichiara Torricelli – e prometto di mettercela tutta come ho fatto negli altri ruoli ricoperti”.

