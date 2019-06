Pistoiese: ottima performance economico finanziaria

La gestione finanziaria della Pistoiese ha ottenuto il rating AA, collocandosi, in una ipotetica classifica, al secondo posto in Toscana nella categoria ed al terzo assoluto. Lo rileva il Corriere della Sera nel suo inserto economico di Lunedì 17 Giugno che, con un servizio di due pagine, illustra la mappa dell’affidabilità finanziaria di vari club professionisti del calcio in Toscana. Il quotidiano di via Solferino scrive testualmente: “Orazio Ferrari, amatissimo presidente della Us Pistoiese, gestita attraverso la Holding Arancione (100% del club), immobiliarista, nel 2017 è riuscito è riuscito a lanciare con successo l’aumento del 30% del capitale della holding per una maggiore solidità finanziaria ed una gestione equilibrata di una squadra presa dieci anni fa nei dilettanti. Rating AA”. L’articolo del Corsera, esaminando il contesto generale, pone dunque in risalto come la positiva gestione economica del club di via dello Stadio, che si accompagna all’alta affidabilità economica ed ai risultati sportivi, sia anche sostenuta dall’operazione dell’aumento del 30% del capitale della Holding, a garanzia di una maggiore solidità finanziaria e una gestione equilibrata del club.

