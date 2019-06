Pistoiese: presentata la domanda di iscrizione

La Us Pistoiese 1921 comunica che nella giornata di ieri il presidente Orazio Ferrari ha provveduto a depositare alla Lega Pro di Firenze, per quanto di competenza della Società, la domanda di iscrizione, con relativa quota associativa, al campionato di Serie C, per la stagione 2019/20, corredata della Fidejussione bancaria, a garanzia del.pagamento degli emolumenti dei tesserati. L’operazione avviene in anticipo di dieci giorni rispetto al termine fissato per lunedì 24 Giugno. Quella della Pistoiese risulta essere, in ordine di tempo, la seconda domanda di iscrizione, con fidejuissione bancaria, finora presentata.

