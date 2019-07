Da lunedi Open Day con Stage gratuiti per bimbi e bimbe al Frascari.

Un colore: l’arancione. Uno sport: il calcio. Una certezza: il diverimento. Tutto questo e molto altro negli Open Day che stanno per prendere il via. Da lunedì 1 luglio, porte spalancate al Centro Sportivo Frascari, in via Calamandrei, 3 a Pistoia, tutti i bambini e bambine pistoiesi potranno provare l’emozione di ‘scendere in campo’. E a chi partecipa sarà regalata

Una t-shirt Pistoiese. Per una settimana, fino al cinque luglio compreso, dalle 18:00 alle 19:30, si svolgeranno qui gli stage gratuiti di Scuola Calcio Academy della Us Pistoiese 1921 per i bimbi nati tra il 2009 e il 2014 e sempre nella stessa struttura si terranno le sedute rivolte anche alle bimbe e alla ragazze, a cura della Calcio Femminile Pistoiese, in questo caso per le nate tra il 2001 e il 2014. Il tutto svolto da tecnici qualificati e specializzati per le fasce di età cui è rivolta l’iniziativa. Gli stage sono totalmente gratuiti e non occorre prenotarsi: basta presentarsi direttamente alla struttura. L’impianto sportivo Frascari, da poco rimodernato, offre tra l’altro comodi spazi e un punto di ristoro recentemente inaugurato. Non aspettare, dunque! È arrivato il tuo momento! Giochiamo e viviamo insieme il colore bello che c’è: l’arancione, quello della squadra di calcio della città di Pistoia.

