Domani in diretta Rai conosceremo il calendario del campionato di Serie C 2019/20

Domani sarà reso noto il calendario della nuova stagione della Lega Pro che inizierà il 25 agosto. Alle 18.30 l’appuntamento è al Salone d’Onore del Coni di Roma: una sede di prestigio per un momento fondamentale, quello della composizione del calendario e per parlare di futuro e progetti. Per il Presidente Francesco Ghirelli è l’inizio di un nuovo percorso: “Sarà un campionato bellissimo con tante piazze appassionate che hanno voglia di calcio come già i play off hanno dimostrato”. L’evento, sarà trasmesso in diretta su Rai Sport (canale 58 DT) a partire dalle 18.50. È prevista la presenza del Presidente del Coni Giovanni Malagò e del Presidente della Figc Gabriele Gravina. Tanti gli ospiti: i Presidenti dei club, Franco Carraro, che ritirerà un premio, il Presidente Ettore Prandini della Coldiretti, il Segretario generale del Coni Carlo Mornati. Nel campionato che verrà sono previste due soste il 29 dicembre e il 5 gennaio e quattro turni infrasettimanali (da determinare). Si terminerà il 26 aprile.

