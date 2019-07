Il primo giorno in arancione

Primo contatto con la ripresa della preparazione oggi per la Pistoiese. I giocatori vecchi e nuovi si sono ritrovati stamani per la fase preritiro. Oltre gli adempimenti di rito, agli ordini di mister Pancaro e del preparatore atletico Pizzarelli, il gruppo di atleti convocati, ha effettuato esercizi di riscaldamento, esercitazioni tecniche e analitiche, attivazioni con la palla e altri test atletici. La truppa si ritroverà nel tardo pomeriggio per il lavoro in palestra ed altre attività di rito. Il lavoro di preparazione proseguirà domani con le stesse modalità. Sabato, in occasione della conferenza stampa della Società, sarà diffuso il programma del ritiro, comprensivo di quello delle amichevoli precampionato.



