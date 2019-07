Notiziario dal ritiro arancione

Si intensifica la preparazione della Pistoiese in vista del nuovo campionato agli ordini di mister Giuseppe Pancaro. Nel corso della mattinata, iniziata presto, i giocatori hanno effettuato in palestra il test di Misurazione e Valutazione della forza massima in posizione funzionale. Con tale prova vengono segnalati gli eventuali deficit muscolari negli arti inferiori e il tempo di raggiungimento del picco di forza massima per favorire la prevenzione agli infortuni e il miglioramento della performance.

Il test è eseguito dal Dott. Paolo Cigni, ideatore del brevetto, ed il suo staff. Successivamente gli uomini di Pancaro hanno svolto attività in campo, con il lavoro tecnico tattico. Nel pomeriggio, alle ore 18:00, Valiani e compagni torneranno a svolgere esercizi sul campo, divisi in due gruppi tra Stadio e “Turchi”.

Ph Niccolò Parigini. Credits: Niccolò Parigini/Us Pistoiese

