Si dividono le strade con Federico Bargagna. Ma è ancora un arrivederci

Si dividono di nuovo le strade tra Federico Bargagna e la Pistoiese. La Società ed il dirigente hanno deciso per la separazione consensuale, nella massima cordialità, reciproco rispetto ed immutati stima e affetto. È dunque certo che ancora una volta sarà un arrivederci. Il rapporto tra Bargagna e la Pistoiese era e resta speciale. Il dirigente arrivò in arancione nel primo anno di Eccellenza ed a lui sono legate le promozioni ottenute dalla Pistoiese del 2010/11 dall’Eccellenza alla D e 2013/14, dalla D alla Lega Pro. Molto importanti sono anche i suoi trascorsi nei campionati professionisti, tra i quali spicca l’ottenimento dei playoff nel 2017/18. Già nelle stagioni 2015/2016 e 2016/17 si era registrata una prima separazione con il dirigente, che passò al Pisa, pur mantenendo stretti legami con Pistoia. A Federico Bargagna giunga l’affettuoso saluto di tutta la dirigenza arancione, che si rende partecipe del sentimento degli sportivi e dei media, con un grandissimo ringraziamento per l’enorme apporto che ha offerto alla causa arancione.

Ed è lo stesso Bargagna a voler lasciare un saluto affettuoso alla città e alla Pistoiese. Infatti dichiara: “desidero ringraziare innanzitutto la famiglia Ferrari, Orazio e Marco. Non per piaggeria o altro, ma per avermi offerto ampia opportunità di crescita sotto il profilo umano e professionale. La mia gratitudine è inoltre rivolta alla città ed ai tifosi, che mi hanno sempre confortato del loro affetto e vicinanza. Non voglio dimenticare gli sponsor, la Holding, le Istituzioni, i giornalisti, e tutti i collaboratori della Pistoiese, con i quali il rapporto è sempre stato molto positivo e cordiale. Adesso non sono più un dirigente della Pistoiese, ma già da oggi gli arancioni hanno un tifoso in più, il sottoscritto. Seguirò la squadra e la sosterrò, poiché questi colori restano nel mio cuore. Rivolgo a tutti un grande abbraccio”. Adesso Federico affronterà altri impegni professionali, ma con la consapevolezza che l’affetto che ha saputo regalare a Pistoia e alla Pistoiese sia pienamente ricambiato.

The post Si dividono le strade con Federico Bargagna. Ma è ancora un arrivederci appeared first on US Pistoiese 1921.