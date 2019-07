Uscito il calendario del campionato

La Pistoiese giocherà la prima partita in casa, contro l’Albinoleffe il 26 Agosto. I derby si disputano alla quarta (Carrarese in casa), settima a Siena, nona a Pontedera, tredicesima al Melani con la Pianese, diciasettesima in casa con l’Arezzo. La trasferta in Sardegna si disputa il 25 febbraio. La partitissima con il Monza è prevista in casa il 17 novembre. In bocca al lupo Olandesina.

Questo il commento di mister Pancaro: “Le squadre prima o poi bisogna affrontarle tutte sono contento di giocare la prima in casa davanti ai nostri tifosi”.

Calendario_GIRONE A

