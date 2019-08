Pistoese, la campagna abbonamenti per la stagione 2019/20

Abbonarsi conviene sempre, ma quest’anno di più.

La Pistoiese, infatti, riduce il prezzo degli abbonamenti nel settore popolare per chi rinnova e mantiene gli stessi prezzi per tutti gli altri settori. Sottoscrivendo l’Abbonamento nel settore Orange/Curva il costo sarà 5 Euro a partita!

I giovani fino a 14 anni entreranno gratis nel settore popolare e quelli fino a 10 gratis anche in Tribuna.

Donne e giovani fino a 18 anni a tariffa ridotta ovunque.

Chi si abbonerà presso la Sede Sociale nel periodo di Prelazione (nuovo e vecchio abbonato) avrà un gadget ufficiale e nuovissimo in regalo. Questa stagione va verso il centenario, chi si abbona non perderà il treno della storia! Abbonarsi è l’unico modo per entrare nel mondo arancione dalla porta principale! Lasciati graffiare dell’Orso, non perderti nemmeno un minuto dell’avventura! Non esitare! Cogli l’attimo e approfitta della grande occasione: il vecchio e grande cuore arancione è pronto a battere per te e dentro di te!

CAMPAGNA ABBONAMENTI

COSTI ABBONAMENTI:

– Tribuna centrale: 1.000 Euro Iva compresa (NO ridotto). PACCHETTO CORPORATE TRIBUNA CENTRALE: Accesso in tribuna centrale con ingresso hospitality – Nuovo Seggiolino con Targhetta personalizzata, sconto del 50% sull’acquisto della maglia da gara (max. 3 pezzi), Invito a un evento della US PISTOIESE 1921.

– Tribuna laterale: INTERO 240 euro – RIDOTTO 130 euro. Chi sottoscriverà l’abbonamento presso la Sede Sociale dello stadio Marcello Melani (Via dello Stadio, 8) avrà in Omaggio una Maglia Gara Ufficiale AWAY 19/20 per il Settore Tribuna Laterale. Inoltre tutti i nuovi abbonati entro il 17 Agosto potranno acquistare una maglia ufficiale della stagione 19/20 ad un prezzo scontato. (Prima maglia 40€ invece di 50€, Seconda Maglia 35€ invece di 40€).

– Tribuna laterale ORANGE :

Prelazione (fino al 17/08)

Vecchi Abbonati INTERO 90 euro, RIDOTTO 60 euro

Nuovi Abbonati INTERO 100 euro, RIDOTTO 70 euro

Chi sottoscriverà l’abbonamento presso la Sede Sociale dello stadio Marcello Melani (Via dello Stadio, 8) avrà in Omaggio: la Nuova Tazza Arancione 2019/2020 per il Settore. Inoltre tutti i nuovi abbonati entro il 17 Agosto potranno acquistare una maglia ufficiale della stagione 19/20 ad un prezzo scontato. (Prima maglia 40€ invece di 50€, Seconda Maglia 35€ invece di 40€)

Vendita Libera (dal 19/08)

INTERO 130 EURO, RIDOTTO 90 euro

NB: L’abbonamento è comprensivo di 18 Gare Casalinghe, verrà comunicata la Giornata Arancione che non sarà compresa nell’abbonamento.

Durante la prelazione sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento presso la Sede Sociale dello stadio Marcello Melani (Via dello Stadio, 8) nei seguenti giorni:

07 Agosto dalle 17:00 alle 19:00

08 Agosto dalle 17:00 alle 19:00

09 Agosto dalle 17:00 alle 19:00

10 Agosto dalle 10:00 alle 12:00

12 Agosto dalle 17:00 alle 19:00

13 Agosto dalle 10:00 alle 12:00

16 Agosto dalle 17:00 alle 19:00

17 Agosto dalle 10 alle 12.

Ridotti: donne + uomini fino al compimento dei 18 anni.

Gratis: fino al compimento dei 10 anni nei settori di Tribuna, Settore Orange fino al Compimento dei 14 anni di età.

Non è necessaria la Tessera del tifoso per sottoscrivere l’abbonamento. Il tifoso potrà comunque scegliere se caricare l’abbonamento sulla tessera del tifoso in suo possesso presso i punti vendita VivaTicket. Chi sottoscriverà l’abbonamento presso la Sede Sociale riceverà la Tessera PVC personalizzata con l’abbonamento caricato.

Auspicando una riapertura del Settore Curva Nord da parte delle Autorità competenti nel minor tempo possibile, comunichiamo che gli Abbonamenti Settore Orange saranno validi anche per il Settore Curva Nord.

UFFICIO STAMPA US PISTOIESE 1921

CAMPAGNA ABBONAMENTI US PISTOIESE 1921

The post CAMPAGNA ABBONAMENTI US PISTOIESE 1921 2019/2020 appeared first on US Pistoiese 1921.