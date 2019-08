Alessandro Bordin, centrocampista, classe 1998, è un giocatore della Pistoiese. Arriva con la formula del prestito annuale dallo Spezia. Nato a Latina, compirà 21 anni a Pistoia domani, 1 Agosto. Si tratta di un profilo da tempo nel mirino della Società, ma per il trasferimento si è reso necessario attendere il passaggio a titolo definitivo del giocatore dalla Roma allo Spezia, che lo ha girato alla Pistoiese. Bordin è in possesso di eccellenti qualità tecniche e atletiche, essendo un centrocampista duttile e moderno, che può essere impiegato in ogni posizione della zona mediana del campo. Nonostante la giovane età ha già alle spalle due stagioni in serie B: l’anno scorso al Perugia (5 presenze) e in quello precedente alla Ternana, con lo stesso numero apparizioni sul terreno di gioco. Tutto questo dopo essere stato un punto fisso nella Primavera della Roma con 70 presenze, 2 reti e 10 assist (comprese le 13 apparizioni in Europa Youth League). Conta anche 30 presenze e 3 reti in Nazionale, dall’U16 all’U20. Si tratta, per ciò che dicono i suoi numeri, di un giocatore importante, chiamato a vestire la maglia arancione in una stagione anche per lui fondamentale.

La US Pistoiese 1921 informa, inoltre, che è stata attuata la risoluzione del prestito del portiere Gabriel Meli, che è tornato all’Empoli F.C., Società proprietaria del cartellino del giocatore.

The post È arancione il centrocampista Alessandro Bordin. Il portiere Meli torna all’Empoli appeared first on US Pistoiese 1921.