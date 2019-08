Prevendita gara Pistoiese-Pontedera Coppa Italia Serie C

Sabato 10 agosto presso lo Stadio E. Mannucci di Pontedera si disputerà la gara US Pistoiese-US Pontedera valevole per la II giornata del girone D di Coppa Italia Serie C. Si comunica che a partire da oggi mercoledì 07 agosto 2019 sarà aperta la vendita dei tagliandi validi per la gara in oggetto in tutti i punti vendita Vivaticket.

I tifosi arancioni saranno accolti nel settore ospiti dello Stadio Mannucci di Pontedera, il prezzo del biglietto è di € 7,00 oltre il diritto di prevendita. A seguito del protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dalle altre parti interessate, si comunica che il Settore ospiti (Tribunette B e C e Gradinata Sud, per un totale di 860 posti) sarà vendibile ai residenti nella provincia di Pistoia liberamente e senza restrizioni fino alle ore 19 del giorno antecedente la gara.

Su disposizione del Commissariato di Polizia di Stato di Pontedera i settori locali (Tribuna Centrale, Tribuna Laterale, Rettilineo, Tribunetta A e Gradinata Nord) non saranno vendibili ai residenti nella provincia di Pistoia, nemmeno se possessori di Fidelity Card o Supporter Card.

Si raccomanda l’acquisto dei tagliandi in prevendita nei punti vendita Vivaticket più vicini a Pistoia oppure online sul sito www.vivaticket.it.

Bar Il Corallo, Via Dalmazia 275/A – Pistoia 0573/402010. Orari di apertura: 04:45 – 20:15 dal lunedì al venerdì – sabato 04.45 – 19.00

Tabaccheria Pieri, Via Tripoli 6 – Montecatini Terme (PT), 0572/74811. Orari di apertura: 07:30 – 23:00 dal martedì al sabato

L'arte dello sport di Angelo Perriello, Via Tomasi di Lampedusa 149 – Pistoia, Tel. 0573 – 36.43.66 Fax 0573 – 19.40.450– Orari di apertura: 9.30 – 12.30 /15.30 – 18.30 dal lunedì al venerdì – sabato 9.30- 12.30

