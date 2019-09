Biglietteria gara Pistoiese-Gozzano del 08/09/19

La U.S. Pistoiese 1921 comunica che domenica 8 settembre 2019 alle ore 17:30 si terrà la III giornata del Campionato di Serie C Girone A: l’U.S. Pistoiese 1921 affronterà il Gozzano allo Stadio M. Melani di Pistoia.

La prevendita per la partita in oggetto sarà attiva da martedì 3 settembre 2019 e terminerà domenica 09/08/2019 ore 15:00 per i locali, ore 19:00 di sabato 07/09/2019 per il settore ospiti.

I costi dei biglietti saranno i seguenti:

SETTORE INTERO BOTTEGHINO INTERO PREVENDITA RIDOTTO* BOTTEGHINO RIDOTTO* PREVENDITA TRIBUNA LATERALE 20.00 17.50+ddp 12.00 9.5+ ddp TRIBUNA LATERALE ORANGE 13.00 10.00 +ddp 8.00 5,5 +ddp TRIBUNA CENTRALE 50.00 45,50 +ddp Non previsto Non previsto CURVA SUD OSPITI 10,00+ D.D.P Non disponibile Non disponibile

Ridotti: donne + uomini nati dal 2001. Ingresso omaggio senza assegnazione posto in tribuna laterale numerato: nati dal 2009.

Ingresso omaggio senza assegnazione posto in tribuna Nord ORANGE numerato: nati dal 2006 (fino ad esaurimento posti).

Ingresso ridotto per invalidi fino all’80%, ingresso gratuito per invalidi dall’80% in tutti i settori dello Stadio.

Sarà consentita la vendita per il settore Sud ospiti fino alle ore 19:00 di sabato 07/09/2019. Il giorno gara non sarà possibile acquistare biglietti nel settore ospiti.

Sarà possibile acquistare i biglietti per la partita in oggetto nelle seguenti modalità (muniti di documento d’identità valido, vale a dire Carta d’Identità o Patente di Guida):

Presso i Punti vendita Vivaticket attivi a Pistoia

Bar Il Corallo, Via Dalmazia 275/A – Pistoia 0573/402010. Orari di apertura: 04:45 – 20:15 dal lunedì al venerdì – sabato 04.45 – 19.00

Tabaccheria Pieri, Via Tripoli 6 – Montecatini Terme (PT), 0572/74811. Orari di apertura: 07:30 – 23:00 dal martedì al sabato

L’arte dello sport di Angelo Perriello, Via Tomasi di Lampedusa 149 – Pistoia, Tel. 0573 – 36.43.66 Fax 0573 – 19.40.450– Orari di apertura: 9.30 – 12.30 /15.30 – 18.30 dal lunedì al venerdì – sabato 9.30- 12.30

On-line sul sito www.vivaticket.it

 Presso la Biglietteria Gradinata dello Stadio M. Melani nei seguenti giorni ed orari:

SABATO 07/09/2019: PREVENDITA ORE 16.00 – 18.00

DOMENICA 08/09/2019: PREVENDITA ORE 10.00 – 12.00

DOMENICA 08/09/2019: BOTTEGHINO ore 15.00 – 18.15 (fine primo tempo)

Si informa che le richieste di accredito Stampa / Disabili e Società/CONI/FIGC, per quest’ultimi con tessera federale in corso di validità, dovranno pervenire sotto forma di e-mail entro e non oltre le ore 15:00 di giovedì 05/09/2019 rispettivamente, agli indirizzi di posta elettronica ufficiostampa@uspistoiese1921.it e segreteria@uspistoiese1921.it.

Le richieste dovranno contenere i dati anagrafici completi del richiedente: nome, cognome, data di nascita e luogo di nascita e residenza.

Per quanto riguarda le richieste di accredito per tesserati A.I.A. queste dovranno pervenire sotto forma di e-mail entro e non oltre le ore 15:00 di giovedì 05/09/2019 all’indirizzo di posta accreditiaiapistoia@gmail.com. Le richieste dovranno contenere i dati anagrafici completi del richiedente (nome, cognome, data di nascita e luogo di nascita e residenza) oltre che una copia del Tesserino Federale.

Ogni richiesta inviata oltre i termini indicati farà decadere ogni diritto di accredito.

Sarà possibile ritirare tutti gli accrediti presso la Cassa Accrediti sita alla Biglietteria della Tribuna Centrale dello Stadio Melani dalle ore 16:30 del giorno gara.

