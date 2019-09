Pistoiese – Gozzano: diretta testo

Nella terza di campionato si affrontano Pistoiese e Gozzano. Arancioni settimi, piemontesi undicesimi.

Iniziata!

Pistoiese presenta un 3-5-2, con Pisseri, Capellini, Camilleri, Terigi, Viti, Bortoletti, Valiani, Vitiello, Llamas, Falcone, Gucci. All’appello mancano: Bordin, Cappelluzzo, Morachioli, Ferrarini e il lungo degente Minardi. Recuperato in extremis Stijepovic, rientrato anzitempo dalla sua nazionale, ma che inizia dalla panchina. Mister Pancaro chiede ai suoi un supplemento di sforzi per dare una gioia ai tifosi e sopperire alle assenze.

Gozzano risponde con il 4-2-3-1.

3′ Pozzebon su punizione dai venti metri impegna Pisseri.

Gara intensa, ma squadre guardinghe.

13′ Gucci cade in area e chiede il penalty. L’arbitro è vicino all’azione e lascia proseguire.

18′ rigore invece per il Gozzano. Fallo di Valiani su Tumminelli. Trasforma Rolle.

22′ pareggio di Llamas. Su lancio di Gucci. Annullato per fuorigioco che le immagini smentiscono.

28′ espulso Barnofsky per fallo su Gucci ultimo uomo.

29′ grandissima punizione di Falcone. Miracoo del diciottenne Crespi.

Ammonito Tumminelli.

La reazione della Pistoiese é veemente.

Entra Rizzo per Tomaselli.

42′ grande percussione di Valiani, per Bortoletti, che calcia forte dal vertice dell’area. Respinge il portierino.

2′ di recupero.

La prima frazione finisce con ģli ospiti in vantaggio per uno a zero, ma in inferiorità numerica.

SECONDO TEMPO

1′ Stijepovic per Capellini.

Viti fa il terzo a destra. Centrocampo a quattro con Vitiello, Bortoletti, Valiani e Llamas. Tridente offensivo con Stijepovic, Gucci e Falcone.

3′ da Vitiello in area a Gucci che tira para il portiere.

6′ Pisseri lancia Falcone con un servizio lunghissimo, il portiere legge bene e anticipa l’avanti orange.

GGGGĢOOOOOOOOOLLLLLL

16′ Cerretelli per Llamas.

Sempre lui!

17′ Cerretelli in piena area porge a Gucci che sottomisura segna.

28′ Spinozzi per Vitiello.

30′ espulso Camilleri per somma di ammonizioni. Un contrasto a centrocampo.

Tre cambi nel Gozzano.

36′ Fasolo da zero metri di testa mette al lato.

45′ rigore per il Gozzano. Presulto fallo di Viti su Spina. Lo stesso Spina va sul dischetto. Para Pisseri. Che si salva anche sulla ribattuta del medesimo Spina.

Il portiere arancione si conferma una sicurezza.

Dopo cinque minuti di recupero non succede più nulla.

Finisce in parità. Alla fine si può parlare di un punto prezioso portato a casa, visto il rigore parato da Pisseri all’ultimo minuto. La Pistoiese in parità numerica era riuscita ad impattare la gara, ma l’arbitro non ha convalidato il goal di Llamas. Tuttavia, giocando 45 minuti in superiorità numerica, è mancata la zampata vincente. Poi c’è stata l’espulsione communata a Camilleri e l’inerzia della gara e tornata agli ospiti. Un goal clamoroso fallito dal Gozzano e soprattutto il paratone di Pisseri sul rigore al 90′ fanno accogliere con favore dagli arancioni il pareggio finale. Al di lá del mancato successo casalingo, note positive da Gucci, che mette a segno la terza rete in campionato e Pisseri che neutralizza un rigore. Considerate le molte assenze e l’andamento della gara, si tratta di un pareggio da tenere stretto. Peccato l’espulsione di Camilleri che purtroppo salterá la gara di domenica contro la Carrarese.

PISTOIESE (3-5-2): Pisseri; Capellini (al 46′ Stijepovic), Camilleri, Terigi; Viti , Vitiello (Spinozzi al 74′), Valiani (Mazzarani al 81′), Bortoletti, Llamas (al 61′ Cerretelli), Gucci, Falcone (Dametto al 81′). A disp.: Salvalaggio, Sonnini, Spadoni, Tartaglione, Tempesti, Toselli, Luka. All. Pancaro.

GOZZANO (4-5-1): Crespi; Tumminelli (Digiovanni al 77′), Uggè, Barnofsky, Tordini; Concas (Spina al 77′), Palazzolo, Guitto, Rolle (al 65′ Fasolo), Tomaselli (al 32′ Rizzo); Pozzebon (Buvka al 77). A disp.: Tintori, Salvestroni, Bruzzaniti, Baruffi, Vono, Secondo, Zuccheti. All. Sassarini.

ARBITRO: Luigi Catanoso di Reggio Calabria.

ASSISTENTI: Marco Cerilli e Matteo Pressato di Latina.

RETI: Rolle (rig.) al 16′, Gucci al 62′.

NOTE: ammoniti Tumminelli, Camilleri, Vitiello, Cerretelli, Tordini; espulsi Bannofsky e Camilleri; spettatori 836, angoli 4 a 1 per la Pistoiese , rec. 2 e 5.

