La Pistoiese affronta la Fiorentina di Ribery. Amichevole venerdi 11 al Melani

Venerdì 11 ottobre, alle ore 19:00, si terrà allo Stadio Comunale Marcello Melani di Pistoia, la gara amichevole, Pistoiese – Fiorentina.

Il match, di chiaro prestigio, si ripete dopo il grande successo del 2017, ma con rinnovati stimoli. Ciò accade per l’accresciuto appeal delle due formazioni e soprattutto per il momento di entusiasmo della squadra viola, coinciso con l’arrivo di grandi stelle, tra cui spicca su tutte quella di Frank Ribery, che sarà della partita.

Visto il richiamo che suscita l’evento e la capienza del “Melani”, limitata a 1.500 spettatori in tribuna (di cui 509 nel settore Orange) e 1.211 in Curva Sud, si raccomanda di munirsi con largo anticipo dei biglietti, onde evitare lunghe code al botteghino o non rischiare di restare fuori.

I biglietti saranno acquistabili dalle ore 11:00 di martedì 8 ottobre sul circuito Vivaticket, nei punti vendita su tutto il territorio nazionale e on line su www.vivaticket.it

I Prezzi: Tribuna centrale: 25,00 €; Tribuna ovest laterale: 15,00 €; Settore orange: 10,00 €; Curva sud ospiti: 10,00 €

I prezzi si intendono comprensivi del diritto di prevendita. Ingresso gratuito per i bambini fino a 10 anni (nati dal 2009)

I biglietti saranno acquistabili fino alle 19:00 del giorno gara per tutti i settori dello stadio, Curva Sud Ospiti inclusa.

Inoltre la biglietteria dello stadio M. Melani sarà aperta giovedì 10 ottobre dalle 16:00 alle 18:30 e venerdì 11 ottobre dalle 16:00 alle 19:45.

Si rinnova la raccomandazione di munirsi di biglietto nei giorni precedenti la gara presso i punti vendita Vivaticket per evitare code alla biglietteria dello Stadio.

Punti vendita Vivaticket attivi a Pistoia e Provincia:

Bar Il Corallo , Via Dalmazia 275/A – Pistoia, 0573/402010. Orari di apertura: 04:45 – 20:15 dal lunedì al venerdì – sabato 04.45 – 19.00

, Via Dalmazia 275/A – Pistoia, 0573/402010. Orari di apertura: 04:45 – 20:15 dal lunedì al venerdì – sabato 04.45 – 19.00 Tabaccheria Pieri , Via Tripoli 6 – Montecatini Terme (PT), 0572/74811. Orari di apertura: 07:30 – 23:00 dal martedì al sabato

, Via Tripoli 6 – Montecatini Terme (PT), 0572/74811. Orari di apertura: 07:30 – 23:00 dal martedì al sabato L’arte dello sport di Angelo Perriello , Via Tomasi di Lampedusa 149 – Pistoia, Tel. 0573 – 36.43.66 Fax 0573 – 19.40.450– Orari di apertura: 9.30 – 12.30 /15.30 – 18.30 dal lunedì al venerdì – sabato 9.30- 12.30

, Via Tomasi di Lampedusa 149 – Pistoia, Tel. 0573 – 36.43.66 Fax 0573 – 19.40.450– Orari di apertura: 9.30 – 12.30 /15.30 – 18.30 dal lunedì al venerdì – sabato 9.30- 12.30 Time Out , via Corrado da Montemagno, 112 Quarrata, 0573 775543. Orari di apertura: Lun-Sab: 07.30/19.30 Dom: chiuso

, via Corrado da Montemagno, 112 Quarrata, 0573 775543. Orari di apertura: Lun-Sab: 07.30/19.30 Dom: chiuso Antica Tabaccheria Toscana, Piazza Mazzini, 2 Pescia, 0572 476240. Orari di apertura: Lun-Sab: 07.30/13.00 15.30/20.00 Dom: 09.00/13.00 15.30/19.30

ACCREDITI

Per questo evento potrà essere concesso un solo accredito esclusivamente alle società professionistiche, mentre sarà rilasciato un solo pass stampa per ogni testata giornalistica da richiedere mediante mail a: ufficiostampa@uspistoiese1921.it, entro giovedì alle ore 12:00, oltre tale termine decadrà ogni diritto di ricevere l’accreditamento. Si precisa che i posti disponibili in tribuna stampa sono 33, per cui per la concessione degli accrediti nel caso in cui le richieste superino la disponibilità dei posti, si procederà considerando l’ordine di arrivo della richiesta.

