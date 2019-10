Pistoiese – Olbia. Segui qui la diretta

In campo Pistoiese – Olbia per l’ottava di campionato. Arancioni finalmente a disposizione al completo. Rientra Cappelluzzo, staffetta Vitiello – Bordin.

Undici iniziale confermato rispetto all’ultima gara in casa. L’Olbia risponde al 3-5-2 di Pancaro con il 4-3-1-2.

PISTOIESE (3-5-2): Pisseri, Terigi, Dametto, Camilleri; Llamas, Bordin, Valiani, Spinozzi, Ferrarini; Falcone, Gucci. A disposizione: Salvalaggio, Cerretelli, Tartaglione, Morachioli, Viti, Bortoletti, Tempesti, Vitiello, Capellini, Stijepovic, Cappelluzzo. Allenatore: Pancaro

OLBIA (4-3-1-2): Van De Want; Matino, Gozzi, Pisano, Pitsalis; Pennington, Muroni, Biancu; Lella; Parigi, Ogunseye. A disposizione: Barone, Dalla Bernardina, Crosta, Belloni, Miceli, Demarcus, La Rosa, Manca, Zugaro, Vallocchuia, Doratiotto, Verde. Allenatore: Filippi

ARBITRO: Zamagni di Cesena coadiuvato da De Paquale di Barcellona Pozzo di Gotto e Regattieri di Finale Emilia

12′ palla goal per l’Olbia, ma Pennington calcia fuori.

14′ gran conclusione di Ferrarini deviato in angolo. Dopo tre angoli consetivi è Dametto a mettere sul fondo di testa.

GOOOLLLL!!!!!!!!!

Al 19′ Falcone stretto in area su lancio di Ferrarini. Rigore! Falcone trasforma.

39′ pareggio dell’Olbia. Batti e ribatti al limite dell’area, fin quando la palla giunge a Lella nel cuore dell’area che batte Pifferi.

44′ Dametto prende una botta al capo, forse al naso, in un contrasto ed esce in barella. Entra Mazzarani.

3′ di recupero.

47′ Pennington impegna a terra Pisseri.

Prima frazione si conclude sull’1-1.

Il risultato non rispecchia l’andanento della gara, visto che gli angoli sono 5-0 per la Pistoiese.

Secondo tempo

5′ gran colpo di testa di Gucci su assist di Ferrarini. Fuori.

7′ ammonito Mazzarani.

9′ ammonito Pennington.

