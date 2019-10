Pontedera – Pistoiese 2-1: la vittoria granata sul portale arancione

Nel posticipo di Rai Sport can. 58, la Pistoiese affronta il Pontedera. Dalle 20:45 segui qui la diretta testuale. La Pistoiese è priva di Stijepovic, impegnato con la nazionale montenegrina e Dametto infortunato. Formazione: Pisseri, Capellini, Camilleri, Terigi, Ferrarini, Spinozzi, Vitiello, Bortoletti, Llamas, Valiani, Gucci. La squadra di Pancaro in maglia bianca, quella di casa, nella tradizionale maglia amaranto.

3′ bella incursione di Bortoletti sull’out sinistro che non trova spazio per la battuta a rete.

7′ Ropolo crea scompiglio ma il suo traversone si perde sul fondo.

9′ bella parata di Pusseri ma è fischiato un fuorigioco.

Ammonito Vitiello.

15′ occasione per Valiani su cross di Llamas para il portiere.

16′ goal fallito goal subito. Su cross dalla destra di Mannini, Camilleri autogoal.

18′ rigore per la Pistoiese. Atterrato Gucci. Batte Valiani. Palp. Riprende Vitiello e segna. GGGGOOOOOOLLLL

C’è stato un batti e ribatti in area prima che il centrocampista gonfiasse la rete. C’è stata tanta caparbietà.

Ammonito Ferrarini.

Ammonito Llamas.

Ammonito Risaliti. Fermata un’azione arancione in contropiede.

37′ angolo per il Pontedera con bello schema brava la difesa.

43′ grande occasione per la Pistoiese. Ferrarini scende sulla destra crossa per Gucci che schiaccia troppo con palla che va alta.

44′ Ropolo in area crea il panico ma la sua conclusione è parata a terra da Pisseri.

Finisce 1-1 la prima frazione.

SECONDO TEMPO

Ammonito Valiani. Sono molti i cartellini contro la Pistoiese.

7′ tiro dalla distanza di Cicagna parato

8′ Gucci impegna a terra Mazzini.

11′ in contropiede quattro contro due contrasto cade Capellini e De Cenco serve Bruzzo che insacca.

Il Pontedera che attaccava, paradossalmente raddoppia in contropiede.

18′ escono Llamas e Bortoletti entrano Falcone e Cerretelli.

25′ esce Capellini entra Bordin.

Esce Bruzzo entra Bernardini.

La gara si fa spigolosa. Il Pontedera cerca il possesso e la Pistoiese prova ad imbastire negli stretti spazi.

Si lotta su tutti palloni.

33′ Entrano Cappelluzzo e Morachioli, per Spinozzi e Ferrarini.

Pancaro tenta il tutto per tutto

34′ colpo di testa di Gucci su punizione di Bordin. Para Mazzini.

36′ guizzo di Morachioli tiro di Valiani respinge la difesa.

37′ Terigi si fa male ed é anche ammonito. Si gioca momentaneamente in dieci. Terigi rientra. Vitiello centrale di difesa.

39′ fuori Ropolo dentro Pavan.

40′ De Cenco inpegna Pisseri a terra.

41′ gran tiro di Bernardini. Pisseri si salva in angolo.

5′ di recupero.

46′ testa di Cappelluzzo su punizione di Falcone. Palla alta.

47′ Bernardini calcia fuori da ottima posizione.

Gli ultimi assalti sono arancioni ma il Pontedera si difende bene.

Finisce con una sconfitta immeritata. Il goal decisivo arriva in contropiede, forse l’unico modo per venire a capo di una gara molto bloccata e con le due squadre a fronteggiarsi in tutte le zone del campo. Molto amaro in bocca per questa gara ben giocata, ma che non produce punti. Il Pontedera si é confermata una squadra organizzata, ma la Pistoiese non é stata da meno. Il pari sarebbe stato il risultato più giusto.

