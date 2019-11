Prevendita gara Pro Patria-Pistoiese del 24/11/19

Domenica 24 Novembre 2019 si disputerà la gara Pro Patria-US Pistoiese valevole per la 16^ giornata del Campionato di Serie C girone A, con inizio alle ore 17:30, presso lo Stadio “ C. Speroni “ di Busto Arsizio.

I biglietti per la gara in oggetto potranno essere acquistati on line o presso tutti i punti vendita del circuito VIVATICKET:

Punti vendita Vivaticket attivi a Pistoia e Provincia:

Bar Il Corallo , Via Dalmazia 275/A – Pistoia, 0573/402010. Orari di apertura: 04:45 – 20:15 dal lunedì al venerdì – sabato 04.45 – 19.00

Tabaccheria Pieri, Via Tripoli 6 – Montecatini Terme (PT), 0572/74811. Orari di apertura: 07:30 – 23:00 dal martedì al sabato

L'arte dello sport di Angelo Perriello, Via Tomasi di Lampedusa 149 – Pistoia, Tel. 0573 – 36.43.66 Fax 0573 – 19.40.450– Orari di apertura: 9.30 – 12.30 /15.30 – 18.30 dal lunedì al venerdì – sabato 9.30- 12.30

Time Out, via Corrado da Montemagno, 112 – Quarrata, 0573 775543. Orari di apertura: Lun-Sab: 07.30/19.30 Dom: chiuso

Antica Tabaccheria Toscana, Piazza Mazzini, 2 – Pescia, 0572 476240. Orari di apertura: Lun-Sab: 07.30/13.00 15.30/20.00 Dom: 09.00/13.00 15.30/19.30

Prezzi dei tagliandi d’ingresso:

 Tribuna Centrale € 30,00 + d.p.

 Tribuna Laterale € 20,00 + d.p.

 Settore Ospiti € 10,00 + d.p.

L’apertura delle vendite è attiva da Mercoledì 20 Novembre 2019 ore 10:00.

I biglietti per il Settore Ospiti, saranno acquistabili fino alle ore 19:00 di Sabato 23 Novembre 2019, non il giorno della Gara nemmeno presso i botteghini dello Stadio.

I tagliandi d’ingresso allo Stadio, potranno essere acquistati anche se non in possesso di Tessera del Tifoso/Supporter Card.

Tutto quanto comunicato potrà essere soggetto a variazioni in base alle eventuali decisioni assunte dall’Osservatorio e dal G.O.S. che saranno prontamente comunicate.

