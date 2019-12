Rescissione consensuale con Antonio Tartagliane. Passa all’Aglianese

Il centrocampista Antonio Tartaglione lascia la Pistoiese dopo aver militato nei professionisti per tre stagioni. Si è provveduto per lui alla rescissione consensuale del contratto. Il ragazzo ha poi firmato per l’Aglianese (serie D). Classe “98, prodotto del vivaio arancione, ha fatto registrare complessivamente 30 presenze in Prima Squadra, condite da un goal, quello splendido realizzato nel 2017/18, contro la Lucchese: sinistro al volo, da fuori area, potente all’incrocio, che fu giudicato il più bello dei tre gironi nell’intera stagione. Un goal da cineteca! Quest’anno ha totalizzato una sola presenza e da qui la decisione di andare a trovare più spazio altrove. Il ragazzo, in possesso di ottima cifra tecnica, potrà così trovare maggiori occasioni per mettersi in mostra. La Società arancione gli rivolge un grosso ‘in bocca al lupo’!

