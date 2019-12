Homa91, bellezza e non solo

Homa91, officina di bellezza, nasce da un concetto ben studiato e definito, nasce dalla voglia di due ragazze del ’91 di far sentire i propri clienti a casa offrendogli un’estetica a 360 gradi, da quella di base a quella con tecnologie avanzate. La parola d’ ordine della nostra azienda è formazione professionalità e cordialità, Homa inoltre rappresenta, nel suo significato, un’estetica non più rivolta al solo pubblico femminile, ma anche a quello maschile. Per non farci mancare niente siamo specializzati in trattamenti di Mamy specialist, per le donne in gravidanza e trattamenti specifici con prodotti naturali, per tutte quelle persone con trascorsi o con ancora in atto patologie oncologiche!

Vi aspettiamo per conoscerci meglio presso il nostro istituto per augurarvi buone feste e lasciarvi un piccolo pensierino. E intanto, grazie!

