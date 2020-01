Albinoleffe – Pistoiese: seguila qui

Bella giornata di sole allo Stadio Città di Gorgonzola, dove la Pistoiese affronta la forte Albinoleffe, quinta forza del campionato. Si gioca davanti a 150 spettatori. Albino e Leffe distano 50 chilometri.

Ecco le formazioni:

AlbinoLeffe 3-5-2: Abagnale, Mondonico, Gavazzi, Canestrelli, Guso, Quaini, Nichetti, Giorgione, Gonzi, Sibilli, Cori. A disp. Brevi, Pagno, Rasi, Riva, Kouko, Calì, Ravasio, Genevier, Bertani, Mandelli, Galeandro, Petrungaro. All. Zaffaroni. Pistoiese 3-5-2: Pisseri, Dametto, Camilleri, Terigi, Mazzarani, Vitiello, Bordin, Cerretelli, Llamas, Morachioli, Gucci. A disp. Salvalaggio, Valiani, Spadoni, Favale, Viti, Spinozzi, Bortoletti, Tempesti, Cappellini, Capellini, Ferrarini. All. Pancaro.

Assenti nell’AlbinoLeffe: Savini, Gelli e Ruffini; nella Pistoiese: Stijepovic, Cappelluzzo, Falcone.

Arbitro: Cavaliere di Paola.

6′ Gucci travolto dal portiere in area. Proteste.

Ottimo avvio arancione.

13′ primo affondo AL, Pisseri salva di piede su Sibilli.

27′ fasi alterne, molte schermaglie ma nessun pericolo.

33′ prova Sibilli in contropiede dalla distanza. Fuori abbondante.

43′ molto bene Vitiello a metà campo e difesa ben orchestrata. Pericoli sulla catena di sinistra dell’Albinoleffe con Gonzi e Giorgione. Pistoiese punge con il veloce Morachioli. Ma per ora le squadre fanno buona guardia.

45′ Giorgione riceve nella trequarti e dopo aver controllato la sfera per qualche metro lascia partire un fendente che esce non di troppo alla sinistra di Pisseri.

Senza recupero si va al riposo: 0-0.

SECONDO TEMPO

46′ Favale per Llamas.

47′ ammonito Giorgione.

49′ Gucci conquista una punizione sulla trequarti. Batte Bordin. Lo spiovente è preda del portiere.

52′ Gucci si invola in area, ma al momento di concludere è rimpallato in angolo da Mondonico.

56′ Punizione pericolosa dai ventidue metri. Fallo di Dametto su Cori. Batte Giorgione. Angolo.

62′ cambi Pt: fuori Cerretelli e Morachioli dentro Valiani e Bortoletti.

63′ ammonito Favale.

65′ ammonito Giorgione. Fallo su Gucci. Espulso per doppia ammonizione.

69′ esce Sibilli entra Genevier.

72′ esce Favale entra Ferrarini.

76′ Gucci sferra un gran tiro che sibila fuori.

Pistoiese attacca.

78′ Bordin prova dalla distanza. Parato

78′ fuori Cori entra Kouko. Petrungaro per Gonzi.Forze fresche.

Albinoleffe pare ritrovare lena.

Ammoniti Dametto e Gavazzi.

85′ bella punizione dai 25 metri di Bordin. Il portiere si salva in angolo.

Dalla bandierina Bordin. Palla bassa per Camilleri che batte al volo e supera Abagnale.

86′ goal di Camilleri!

Tre minuti di recupero.

Finita!

Vittoria della Pistoiese. Finalmente. Meritata. Grinta, qualità e cuore.

The post Albinoleffe – Pistoiese: seguila qui appeared first on US Pistoiese 1921.