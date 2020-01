Mercato. L’esterno Giulio Favale è arancione!

Giulio Favale, vestirà fino al termine della stagione la maglia della Pistoiese. Si tratta di un esterno sinistro, classe 1998, proveniente dalla Reggiana, da cui arriva in prestito. Nella prima parte della stagione ha collezionato 16 presenze con la maglia degli emiliani. In precedenza è stato titolare in C nella Lucchese (34 presenze l’anno scorso) ed ha vestito le maglie di Gavorrano e Pisa, con la cui casacca ha debuttato in Serie B.

