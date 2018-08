Il preparatore dei portieri bianconero, Massimo Gazzoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della partita di allenamento con il Badesse: “E’ un momento decisamente particolare, non avevo mai vissuto un’estate così. Siamo stati bravi pero’ a rimanere isolati da tutti i discorsi che si fanno, poi ormai manca poco e anche noi non vediamo l’ora di capire cosa succederà il 7 settembre. Dopo quella data, qualsiasi sia la decisione, che noi speriamo naturalmente possa essere positiva, dovremo premere il piede sull’acceleratore e partire alla grande. Nardi e Contini? Sono due ottimi professionisti, sono due titolari che si giocheranno il posto di volta in volta: abbiamo deciso insieme alla società di fare questa scelta, prendendo due portieri affidabili, poi durante l’arco del campionato ci saranno delle gerarchie ma sono convinto che saranno entrambi due portieri che daranno una mano al Siena. La mia esperienza con il Siena? Ottima, ho deciso di farla malgrado avessi già un contratto da un’altra parte: mi piaceva e mi affascinava l’idea, già tre anni fa ero stato contattato. Sono contento e speriamo di arrivare più in alto possibile”.

L’articolo Gazzoli: “Contentissimo di essere a Siena” sembra essere il primo su Robur Siena.