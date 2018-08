Sbrissa: “Non vedo l’ora di ripagare la fiducia della società”

Il centrocampista bianconero Giovanni Sbrissa ha rilasciato le sue prime parole da bianconero al termine dell’amichevole con il Pontedera:

«L’inserimento sta andando bene, sono felice di essere arrivato qua a Siena perchè è la società che mi ha voluto con più forza, e quando sono arrivato mi ha fatto subito sentire importante, non vedo l’ora di ripagare questa fiducia e di dimostrare in campo il mio valore. Nel centrocampo posso ricoprire un po’ tutti i ruoli, cerco di fare quello che mi chiede il mister perchè effettivamente, con l’arrivo di Gerli, cerchiamo di far girare di più la palla dalle sue parti. Sfruttiamo queste amichevoli per provare e per trovare la posizione giusta da tenere in campo. L’incertezza sulla categoria? Sinceramente penso solo ad allenarmi forte e sfruttare le amichevoli per crescere di condizione: per il mio gioco è importante star bene fisicamente, qualsiasi campionato affronteremo a me va bene, è importante lottare per vincere. Sono felice di essere in una piazza importante come Siena, mi sono accorto subito della bellezza della città e sono contento di essere qua per la società e per il gruppo che ci sono».

