Alessandro Cesarini nuovo giocatore bianconero

Alessandro Cesarini è un nuovo giocatore della Robur Siena. Attaccante classe 1989, Cesarini ha oltre 250 presenze tra i professionisti con 69 gol all’attivo. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Reggiana, in passato ha militato anche nelle fila di Pavia, Savona, Prato, Sorrento, Viareggio e Spezia. Il “Mago” ha effettuato ieri le visite mediche al centro NeoMedica e oggi ha firmato un contratto biennale con la società bianconera. “Sono veramente felice di aver firmato con il Siena – afferma Alessandro Cesarini – perchè la società, i direttori e il mister hanno dimostrato di volermi più di tutti. Siena è una piazza storica e una città fantastica, non vedo l’ora di iniziare a lavorare e rimettermi in forma per tornare prima possibile in campo con i miei nuovi compagni, nel frattempo mando un saluto a tutti i tifosi del Siena”. Il commento del vice presidente Federico Trani: “Diamo il benvenuto ad Alessandro, un giocatore che arricchisce notevolmente la nostra rosa con la sua qualità e la sua esperienza. Seguivamo il suo profilo da tempo e siamo veramente soddisfatti di averlo con noi, ci darà una grande mano”.





