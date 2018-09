Annullata l’amichevole con la Ternana. Domani partita di allenamento con lo Scandicci

Cambio di programma per i bianconeri. È stata annullata l’amichevole in programma domani alle ore 20:30 allo stadio Artemio Franchi con la Ternana. La squadra di mister Mignani disputerà una partita di allenamento domenica alle ore 16 con lo Scandicci, sempre allo stadio Artemio Franchi: sarà aperto il settore Tribuna coperta Danilo Nannini, l’ingresso sarà gratuito. I tifosi che hanno acquistato in prevendita il tagliando per l’amichevole programmata con la Ternana potranno ricevere il rimborso recandosi al punto vendita nel quale è stato emesso il biglietto stesso.

