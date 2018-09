L’ultimo arrivato Mattia Aramu, al termine dell’amichevole con il Montevarchi, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore bianconero:

«Non è vero che non volevo scendere di categoria, aspettavo la giusta proposta. Quando è arrivato il Siena non c’ho pensato due volte, è una vetrina importante per me perchè voglio rimettermi in gioco e con questa società. Sono felice per questo esordio in amichevole, potevo fare più minuti pero’ avendo fatto poco durante il precampionato, senza aver fatto partite e possessi palla, e con il mister ci siamo messi d’accordo sul minutaggio. Sto bene fisicamente, mi manca un po’ la condizione perchè non giocavo una partita dall’ultima di campionato della scorsa stagione, pero’ aumenterò gradualmente il minutaggio e sarò pronto per l’inizio del campionato. Gioco solitamente sulla trequarti, partendo dalla destra e giocando dietro alla punta, ho parlato con il mister, fa un modulo che mi piace e sono molto contento di essere qua. Mi piace svariare su tutto il fronte offensivo senza dare punti di riferimento. A Siena ci avevo giocato l’amichevole con la Virtus Entella dello scorso anno: è una piazza importante, lo stadio è bello e quest’anno mi aspetto molti tifosi allo stadio per tifare Siena».

.

L’articolo Aramu: “Voglio rimettermi in gioco. Sono molto contento di essere qua” sembra essere il primo su Robur Siena.