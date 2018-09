Nicola Belmonte ha incontrato i giornalisti allo stadio Artemio Franchi prima della partita di allenamento con la Berretti:

“È un ritorno piacevole e gradito, sia da parte mia che da parte della mia famiglia. Ho vissuto tanti anni a Siena e siamo stati benissimo. Già da alcune settimane stavo parlando con la società e avevamo deciso di aspettare la vicenda dei ripescaggi però alla fine avevo dato una mezza parola al Siena e l’ho mantenuta. A Perugia è andata benissimo, ho passato tre anni bellissimi e ricchi di emozioni. Fisicamente sono leggermente indietro, mi sono allenato con il Perugia fino alla metà di agosto, poi ho rescisso e mi sono allenato con il Rende, che ringrazio pubblicamente per la disponibilità. Comunque vadano le cose giocheremo molte partite ravvicinate e questo aiuterà a crescere nella condizione. Questa situazione di incertezza? Un giorno si dice una cosa, il giorno dopo un’altra ancora: non possiamo giudicare ne’ pensarci più di tanto, dobbiamo pensare a noi stessi, se dovesse arrivare la bella notizia ci faremmo trovare sicuramente pronti, se dovessimo giocare in serie C siamo pronti mentalmente”.

L’articolo Belmonte: “Un ritorno gradito. Avevo dato la mia parola al Siena” sembra essere il primo su Robur Siena.